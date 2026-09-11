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Татар-информ

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Имена врачей онкодиспансера им. Сигала появились на Электронной доске почета РТ

Имена врачей онкодиспансера им. Сигала появились на Электронной доске почета РТ

Фото: © пресс-служба Госсовета РТ Именные свидетельства о внесении на Электронную доску почета РТ вручила девяти врачам Республиканского онкодиспансера им.

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