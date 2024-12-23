На Западе новый тренд мужской красоты: «Мальчик-макаронина»

Худощавые кудрявые парни пришли на замену привычным голливудским мачо. фото: СоцсетиТренды в наши дни меняются со скоростью света, и вот мы уже замечаем, как Катя Пушкарева из «Не родись красивой» встала на место московской модницы, а Вика с ее локонами и стразами сейчас бы считалась провинциальной дурнушкой.