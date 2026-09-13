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FiNE NEWS

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Ушаков допустил возможность встречи Путина с То Ламом на полях АТЭС

Ушаков допустил возможность встречи Путина с То Ламом на полях АТЭС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возможность проведения встречи Владимира Путина с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

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