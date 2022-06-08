МИД РФ назвал действия Черногории «топорно-пещерным методом»

«Топорно-пещерным методом» является отказ Черногории предоставить главе МИД РФ Сергею Лаврову пролет над страной в Сербию, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает 7 июня «Матч ТВ».
«Топорно-пещерным методом» является отказ Черногории предоставить главе МИД РФ Сергею Лаврову пролет над страной в Сербию, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает 7 июня «Матч ТВ».
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