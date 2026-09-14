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Президент гильдии «Алкопро» Московский: в РФ переходят на менее крепкий алкоголь

Президент гильдии «Алкопро» Московский: в РФ переходят на менее крепкий алкоголь

Переход россиян с крепкого алкоголя на менее крепкие напитки стал одной из причин снижения потребления спиртного в пересчете на чистый этанол.

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