Эхо Москвы

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Соединенные Штаты с начала июля эвакуировали из Афганистана около 33 тысяч человек

Порядка 28 тысяч из них - с 14 августа. Об этом сообщил президент США Джо Байден. Он рассказал, что американцы эвакуируют не только своих граждан, но и граждан стран - участниц НАТО, государств-партнеров, включая их дипломатический персонал.

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