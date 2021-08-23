Соединенные Штаты с начала июля эвакуировали из Афганистана около 33 тысяч человек

Порядка 28 тысяч из них - с 14 августа. Об этом сообщил президент США Джо Байден. Он рассказал, что американцы эвакуируют не только своих граждан, но и граждан стран - участниц НАТО, государств-партнеров, включая их дипломатический персонал.
Порядка 28 тысяч из них - с 14 августа. Об этом сообщил президент США Джо Байден. Он рассказал, что американцы эвакуируют не только своих граждан, но и граждан стран - участниц НАТО, государств-партнеров, включая их дипломатический персонал.
Свежие комментарии