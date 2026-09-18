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Баста и Елена Jaya представили легендарный трек "Ростов" в новом звучании

Баста и Елена Jaya представили легендарный трек "Ростов" в новом звучании

Клип "Ростов", реж. Амиран Алборов, 2026 Рэпер Баста (Василий Вакуленко) и певица Елена Jaya 18 сентября представили трек "Ростов" в новом звучании в рамках проекта "Музыка народов".

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