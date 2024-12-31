Курская дуга, 29 декабря: «Ахмат» сорвал Зеленскому планы на «наступ последней надежды»

Александр Ситников 30 декабря 2024 г., 9:34 Из-за огромных потерь ВСУ 41-я ОМБр разбежалась по хатам Сумской и Харьковской областей 27 и 28 декабря российские войска продолжали выдавливать оккупантов из Курского приграничья на фоне встречных контратак противника, названных военными, главным образом западными экспертами, «наступом последней надежды».
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