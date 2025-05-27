«Из вернувшихся из плена бойцов не нужно делать героев»: военкор Сладков заявил, что они являются «людьми не первой доблести»

Владимир Алтайцев И потому надо, увы, проверять всех, кто в плен попал.В ВОВ попали в плен миллионы, но после возвращения домой в ГУЛАГ отправили мизер, а не миллионы, как здесь нагло лгут ингершлюхи. НКВД проверяло строго - в народном хозяйстве крайне нужны были мужские руки.

СИ Сергей Иванютин А если бился до последнего патрона, то как быть или надо выскочить, рвануть тельник на груди и получить очередь?