Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Из вернувшихся из плена бойцов не нужно делать героев»: военкор Сладков заявил, что они являются «людьми не первой доблести»

«Из вернувшихся из плена бойцов не нужно делать героев»: военкор Сладков заявил, что они являются «людьми не первой доблести»

БлокнотРУ 25 мая 2025 года Минобороны РФ опубликовало видео из Беларуси, где состоялся завершающий этап обмена пленными по формуле «1000 на 1000».

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
И потому  надо, увы, проверять  всех, кто в плен попал.В ВОВ  попали в плен миллионы, но после  возвращения  домой  в  ГУЛАГ  отправили  мизер, а не миллионы, как здесь нагло  лгут ингершлюхи. НКВД  проверяло строго -  в народном  хозяйстве  крайне  нужны  были мужские  руки.
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3 час.
СИ
Сергей Иванютин
А если бился до последнего патрона, то как быть или надо выскочить, рвануть тельник на груди и получить очередь?
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48 мин.
ЕА
Евгений Алексеенко
Правильно,надо проверять как и что?Военный корреспондент Александр Сладков заявил, что вернувшиеся из плена российские солдаты являются людьми «не первой доблести» и призвал «не делать из них героев».
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43 мин.
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