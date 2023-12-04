Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 207 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Любовь Кузьмина
    Да, Вы правы уважаемый товарищ!Во время ВОВ был очень строгий репрессивный режим и поэтому страх наказания подгонял н...Шурыгин обрисовал...
  • Михалыч
    Из истории ВОв и мемуаров военных вытекает, что в НОВЫХ условиях нужны НОВЫЕ люди. Сталин смело выдвигал перспективны...Шурыгин обрисовал...
  • виталий панов
    Одним из главных критериев снабжение войск необходимым количеством техники и боеприпасов! Но всё это не по "воздуху" ...Шурыгин обрисовал...

Дети мигрантов не должны ухудшать условия обучения граждан РФ

Путин о проблемах со знанием русского у детей мигрантов в российских школах. А между тем, с проблемами, которые создают мигранты и их родственники, жители этнических анклавов (которых быть не должно) сталкиваются постоянно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх