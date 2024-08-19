Писанины много. Рили много, не отравитесь буквами.

Рубрика чёпопало продолжается.Теперь с хештегом. О как, раз уж персы из Сэта принадлежат чуть больше чем 2-3 работягам, стоило бы его ввести, ещё я тугодумка, долго доходила идея для простенького названия, мда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии