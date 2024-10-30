В формулировке первого закона Ньютона нашли ошибку

Профессор философии Политехнического университета Виргинии Дэниел Хук опубликовал работу, в которой утверждает, что формулировка первого закона Исаака Ньютона была с ошибкой переведена с латыни на английский более 300 лет назад.
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