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В формулировке первого закона Ньютона нашли ошибку

В формулировке первого закона Ньютона нашли ошибку

Профессор философии Политехнического университета Виргинии Дэниел Хук опубликовал работу, в которой утверждает, что формулировка первого закона Исаака Ньютона была с ошибкой переведена с латыни на английский более 300 лет назад.

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