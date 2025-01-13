США, которые мы потеряли. В чём опасность стратегии Трампа?

Для начала минутка конспирологии. А что? Накануне Старого Нового года — в самый раз. Украинские телеграм-каналы пишут, что нынешние американские кураторы Зеленского якобы убедили его в том, что Трамп — ненадолго.
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