Жителю Хабаровска предъявлено обвинение в государственной измене за содействие украинским спецслужбам

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Хабаровскому краю, была выявлена и пресечена противоправная деятельность пособника украинских спецслужб.
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