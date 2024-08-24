Такер Карлсон назвал предупреждением арест основателя Telegram Павла Дурова

ВАШИНГТОН, 25 августа, ФедералПресс. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции является предупреждением для всех владельцев платформ, которые отказываются замалчивать правду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии