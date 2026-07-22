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Царьград

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В Самаре мотоцикл BMW столкнулся с Haval: двое в больнице

В Самаре мотоцикл BMW столкнулся с Haval: двое в больнице

В Красноглинском районе Самары произошло столкновение мотоцикла и кроссовера, в результате которого медицинская помощь понадобилась двум гражданам.

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