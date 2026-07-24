На проспекте Ленина в Иванове стартует масштабная реконструкция

Ремонт проспекта Ленина в Иваново затронет участок от улицы Красной Армии до Почтовой, включит новую велодорожку, светофор на перекрестке с улицей Крутицкой и островок безопасности до торгового центра «Плаза».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии