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Ивановские новости

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На проспекте Ленина в Иванове стартует масштабная реконструкция

На проспекте Ленина в Иванове стартует масштабная реконструкция

Ремонт проспекта Ленина в Иваново затронет участок от улицы Красной Армии до Почтовой, включит новую велодорожку, светофор на перекрестке с улицей Крутицкой и островок безопасности до торгового центра «Плаза».

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