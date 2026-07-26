Поздравление Игоря Мартынова с Днем Военно-Морского Флота России

Уважаемые военнослужащие и ветераны Военно-Морского Флота! Сегодня мы отмечаем праздник, который пронизан великой историей и победным духом нашего народа, подвигами флотоводцев, моряков, первооткрывателей - День Военно-Морского Флота.
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