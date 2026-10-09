Коллектива МБУ «Новоаннинский культурно-досуговый комплекс» искренне и от всей души поздравляет Инну Николаевну Иванову с Юбилеем! Благодаря Вашему профессионализму, неиссякаемой энергии и искренней любви к родной земле, наш КДК развивает важные и значимые проекты, сохраняет богатейшее нематериальное культурное наследие и традиционную казачью культуру.