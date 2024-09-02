Режиссёр Devil May Cry 5 и Dragon’s Dogma 2 ушёл из Capcom после 30 лет работы После 30 лет и пят...

Режиссёр Devil May Cry 5 и Dragon’s Dogma 2 ушёл из Capcom после 30 лет работыПосле 30 лет и пяти месяцев японский гейм-дизайнер Хидеаки Ицуно (Hideaki Itsuno), известный по работе над Devil May Cry и Dragon’s Dogma, покинет Capcom.