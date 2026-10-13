Ушла из жизни звезда шоу "Голос". Названа причина смерти Карины Зивьяни

Ушла из жизни участница шоу "Голос" Карина Зивиани после борьбы с тяжелой болезнью.В возрасте 51 года ушла из жизни Карина Зевиани, известная по участию в проекте "Голос".
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