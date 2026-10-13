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Царьград

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Ушла из жизни звезда шоу "Голос". Названа причина смерти Карины Зивьяни

Ушла из жизни звезда шоу "Голос". Названа причина смерти Карины Зивьяни

Ушла из жизни участница шоу "Голос" Карина Зивиани после борьбы с тяжелой болезнью.В возрасте 51 года ушла из жизни Карина Зевиани, известная по участию в проекте "Голос".

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