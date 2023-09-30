Медицинские работники Перу проведут акцию протеста

Акцию протеста с требованием качественного ухода за застрахованными проведут работники сектора здравоохранения Перу, заявила национальный координатор бывших работников CAS по борьбе с Covid Ана Мария Маюри.
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