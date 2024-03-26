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Нефть держит цену – рынок оценивает ослабление доллара и возможность сокращения поставок из России

Нефть держит цену – рынок оценивает ослабление доллара и возможность сокращения поставок из России

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