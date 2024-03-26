Нефть держит цену – рынок оценивает ослабление доллара и возможность сокращения поставок из России Татьяна АрестоваНа нефтяном рынке 26 марта цены практически не изменились после роста в предыдущей сессии.
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