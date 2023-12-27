Полезные советы по выбору шампанского к Новому 2024 году Евгения Трубицкая«Когда наступает время праздновать Новый 2024 год, многие из нас задаются вопросом: как выбрать по-настоящему качественное шампанское? Современный рынок насыщен огромным ассортиментом игристых вин и винных напитков с красивыми и характерными названиями.