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Le Figaro: французы жалуются на обременяющее положение в связи с украинскими беженцами

Le Figaro: французы жалуются на обременяющее положение в связи с украинскими беженцами

Многие французы, которые приняли у себя беженцев с Украины, жалуются на усталость и разочарование, так как им приходится содержать беженцев за собственные средства и тратить личное время, сообщает газета Le Figaro Согласно данным местного Управления по иммиграции и интеграции около 70 тыс беженцев во Франции получают ежемесячную поддержку в размере 426 евро в месяц, однако этих денег не достаточно для автономного существования украинцев, кроме того на оформление пособия уходит несколько недель, отмечается в материале.

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