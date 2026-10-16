Часть буханки можно отправить в морозильную камеру, если съесть ее целиком не получается. Замороженный хлеб лучше использовать в течение двух-трех месяцев, сообщает Pravda-nn.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Посольство РФ: 17...
- ВП Борт Трампа из Ки...
- LD Волгограду вернут...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым