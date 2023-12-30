США планируют сформировать новый антирусский фронт Южном Кавказе

Действия Вашингтона идут вразрез с интересами народов кавказского региона – Галузин.Вашингтон разрабатывает план действий по формированию нового антирусского фронта, который будет охватывать Южный Кавказ.
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