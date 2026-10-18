Каждый год с наступлением первых холодов я наблюдаю одну и ту же картину: соседи, друзья, знакомые в панике начинают искать информацию о том, как перевести окна в «зимний режим».
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