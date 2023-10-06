Звезда НБА Дюрант заявил, что его любимым спортсменом является россиянин

Кевин Дюрант признался, что его любимым спортсменом является Хабиб Нурмагомедов. Звездный форвард «Финикс Санз», многократный участник Матча всех звезд, чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» и Олимпийский чемпион в составе сборной США Кевин Дюрант заявил, что его любимым спортсменом является Хабиб Нурмагомедов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии