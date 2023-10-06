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Звезда НБА Дюрант заявил, что его любимым спортсменом является россиянин

Звезда НБА Дюрант заявил, что его любимым спортсменом является россиянин

Кевин Дюрант признался, что его любимым спортсменом является Хабиб Нурмагомедов. Звездный форвард «Финикс Санз», многократный участник Матча всех звезд, чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» и Олимпийский чемпион в составе сборной США Кевин Дюрант заявил, что его любимым спортсменом является Хабиб Нурмагомедов.

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