Скончался бывший капитан одесской команды — чемпиона КВН Валерий Хаит

В возрасте 85 лет скончался бывший капитан сборной команды КВН из Одессы Валерий Хаит. Об этом сообщила Всемирная организация одесситов на странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в РФ).
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