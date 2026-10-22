СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Продаётся 2-комнатная квартира Горняцкий р-н, м-н «Зелёный» Общая площадь: 49.2 м² Этаж: 9/9 ✔️ Не угловая Отличный вариант под ремонт и реализацию своих идей! Уже сделано: • Частично заменена проводка • Полностью обновлены коммуникации • Установлены новые радиаторы • Крыша не течёт Полное юридическое сопровождение сделки на всех этапах покупки.