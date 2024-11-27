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«Кринж и вайб»: для привлечения кадров работодателям посоветовали учить сленг «зумеров»

«Кринж и вайб»: для привлечения кадров работодателям посоветовали учить сленг «зумеров»

Как решить проблему кадрового голода и привлечь «зумеров» на промпредприятия? Каковы ценности и ожидания поколения Z? На эти вопросы попытался ответить в своей лекции в Казани профессор Волгоградского государственного университета, культуролог, доктор философских наук Андрей Макаров.

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