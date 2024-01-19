В Красноярск привезут редкие работы художника Василия Кандинского

В Красноярск привезут более 50 работ Василия Кандинского. Об этом сообщил портал «Культура24». Василий Кандинский (1866 — 1944) — русский художник и теоретик изобразительного искусства, стоявший у истоков абстракционизма.
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