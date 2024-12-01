Президент Владимир Путин утвердил федеральный бюджет России на 2025 год

Владимир Путин утвердил федеральный бюджет России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Доходы бюджета на 2025 год составят 40,3 трлн рублей, расходы - 41,47 трлн рублей, с дефицитом 1,17 трлн рублей.