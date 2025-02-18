ЧЕГО СТОЯТ «ПРЯНИКИ» ЗЕЛЕНСКОГО ДЛЯ 18-ЛЕТНИХ ПЕХОТИНЦЕВ?

Николай БОЛЬШАКОВ В Киеве официально объявили условия, на которых будут заключаться «спецконтракты» для молодёжи от 18 до 24 лет, которые в настоящее время вроде бы не подлежат мобилизации, но наряду со всеми их порой успешно «бусифицируют» и отправляют в окопы.