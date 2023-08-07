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Японский позор, хорошо понятый Китаем

Японский позор, хорошо понятый Китаем

Когда сегодня многие патриотические безбашенные обвиняют Китай, что он предал Россию, поехав без неё на так называемые «мирные переговоры по Украине» в Дж.

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