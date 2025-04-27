«Весенняя Неделя Добра»: 100 активистов приняли участие в субботнике

На территории рядом с жилым комплексом «Ладожский парк» состоялся Большой субботник, объединивший жителей, различных городских активистов и школьников «Общественная палата поддержала «Зеленую Инициативу».
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