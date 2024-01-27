ПЛЕЙМЕЙКЕР
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПЛЕЙМЕЙКЕР

92 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Романенко
    молодецСоболенко повтори...
  • Владимир Швечихин
    ну вот в принципе, ничего нового, только вот отберите у него Российское гражданство, и все))) как то так, Казах, так ...Александр Шевченк...
  • Лидия Санникова
    Демографию чухонцам поднимут, а то там немного больше миллиона... На хутор.Жена и дети Карпи...

Дончич набрал 73 очка в матче с «Атлантой», это 3-й результат в истории НБА

Дончич набрал 73 очка в матче с «Атлантой», это 3-й результат в истории НБА

Словенский разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич установил рекорд результативности сезона НБА. В игре с «Атлантой» (148:143) Дончич набрал 73 очка, реализовав 17 двухочковых бросков из 20, 8 трехочковых из 13 и 15 штрафных из 16.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх