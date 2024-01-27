Дончич набрал 73 очка в матче с «Атлантой», это 3-й результат в истории НБА

Словенский разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич установил рекорд результативности сезона НБА. В игре с «Атлантой» (148:143) Дончич набрал 73 очка, реализовав 17 двухочковых бросков из 20, 8 трехочковых из 13 и 15 штрафных из 16.