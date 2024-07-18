Захарова осудила попытку сорвать выступление Лаврова. Она сравнила работу ООН с балаганом

Захарова назвала работу делегации Израиля в ООН балаганом Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала попытку активистов прервать выступление главы МИД страны Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН).
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