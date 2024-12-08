Новый год в Крыму как дома: В Крыму разработали карту чудес и календарь новогодних мероприятий

Новый год в Крыму как дома: В Крыму разработали карту чудес и календарь новогодних мероприятийСпецпроект «Новый год в Крыму как дома» дарит туристам 100 бесплатных экскурсийЗа 11 месяцев 2024 года в Крыму отдохнули 5 миллионов 845,7 тысяч туристовБолее 5 тысяч гостей и жителей столицы посетили «Дни Республики Крым в Москве».