Судьба гегемона, или Продать России что-то ненужное

Ростислав Ищенко Запад не желает признавать поражение на Украине, несмотря на то что это поражение в кампании, а не в войне, потому, что оно может вызвать цепную реакцию Мы неоднократно писали, что гегемония не удерживается простой силой, как думают некоторые простодушнейшие.