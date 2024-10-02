Ростислав Ищенко Запад не желает признавать поражение на Украине, несмотря на то что это поражение в кампании, а не в войне, потому, что оно может вызвать цепную реакцию Мы неоднократно писали, что гегемония не удерживается простой силой, как думают некоторые простодушнейшие.
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