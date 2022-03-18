НХЛ. «Вашингтон» забросил 7 шайб «Коламбусу», «Рейнджерс» уступили «Айлендерс», «Питтсбург» одолел «Сент-Луис»

«Вашингтон» разгромил «Коламбус» (7:2) на выезде в очередной игровой день чемпионата НХЛ. «Рейнджерс» уступили «Айлендерс» (1:2), «Питтсбург» одолел «Сент-Луис» (3:2 Б), «Торонто» обыграл «Каролину» (3:2), «Вегас» – «Флориду» (5:3).

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