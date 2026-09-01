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Аргументы и Факты

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Женщина более 100 раз сходила на почту, чтобы отдать аферистам 3,8 млн

Женщина более 100 раз сходила на почту, чтобы отдать аферистам 3,8 млн

Жительница Павловского района Ульяновской области 103 раза посетила почтовое отделение, чтобы перевести мошенникам 3,8 млн рублей.

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