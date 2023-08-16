Военное обозрение

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Реформа Витте как одна из причин Первой русской революции

Реформа Витте как одна из причин Первой русской революции

В 1897 году министр финансов Российской Империи Сергей Юльевич Витте провел реформу, согласно которой наша страна, вслед за остальными государствами мира, кроме Мексики и Китая, присоединилась к золотому стандарту и перевела рубль на золотую основу.

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