Российские средства ПВО создают беспрецедентную защиту, утверждает военный аналитик. По данным Пентагона, их эффективность достигает 97%

© Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ Вчера 1,5K прочитали Военный аналитик Драго Боснич в статье для infoBRICS развенчивает утверждения западной пропаганды о низком качестве российских ракет ПВО.
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