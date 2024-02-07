Сергей Кириенко посетил школу в Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 7 февраля, ФедералПресс. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко совместно с председателем правительства Херсонской области Андреем Алексеенко посетили школу № 1 Верхнерогачикского округа.
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