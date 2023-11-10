«Обезоружь врага, и всё случится само по себе»: экс-начальник военного комитета НАТО рассказал о применении ВС РФ правила Клаузевица

Вооруженные силы Российской Федерации используют в зоне боевых действий тактику обороны. Это позволило им заставить ВСУ понести непомерные потери в ходе летне-осеннего контрнаступления, заявил бывший начальник военного комитета НАТО и генерал ВВС ФРГ в отставке Харальд Куят.