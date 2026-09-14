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Царьград

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Глава МАГАТЭ призвал Иран возобновить взаимодействие по ядерной теме

Глава МАГАТЭ призвал Иран возобновить взаимодействие по ядерной теме

Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ, призвал Иран возобновить сотрудничество по прояснению ядерной программы.

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