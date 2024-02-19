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КАЗ «Арена-М» должен защитить российскую бронетехнику от FPV-дронов ВСУ

КАЗ «Арена-М» должен защитить российскую бронетехнику от FPV-дронов ВСУ

Угроза, исходящая для бронетехники всех типов от копеечных по стоимости гражданских квадрокоптеров, переоснащенных кустарным способом в ударные, вынуждает искать все более эффективные средства противодействия.

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