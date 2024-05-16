В центре Кургана на месяц закроют участок дороги из-за ремонта тепломагистрали

В Кургана на месяц перекроют проезд по улице Савельева для ремонта магистральной теплосети. Ограничение движения будет действовать на отрезке от улицы Максима Горького до улицы Карла Маркса с 17 мая по 15 июня.
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